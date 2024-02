Marathon Digital Holdings Aktie: Am Scheideweg

Die Diskussionen über Marathon Digital in den sozialen Medien geben ein positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen, während neutrale Themen über den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und ist der Meinung, dass die Aktie von Marathon Digital bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Marathon Digital liegt bei 40,76, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie von Marathon Digital in den letzten zwölf Monaten mit 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 9,43 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von -61,51 Prozent führt. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Marathon Digital-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 13,83 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 24,51 USD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +77,22 Prozent und einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 21,07 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.