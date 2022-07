Marathon Digital-Aktie: Was ist los mit der Bitcoin-bezogenen Aktie?

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



mehr >

Marathon Digital Holdings Inc (NASDAQ:MARA) Aktien handeln am Freitag höher. Das Unternehmen gab am späten Donnerstag ein Update zur Bitcoin (CRYPTO: BTC)-Produktion und zum Mining. Bitcoin-Produktion beeinträchtigt Die Bitcoin-Produktion wurde durch Verzögerungen bei der Energieversorgung in Texas, Wartungsarbeiten an den Anlagen und einen schweren Sturm beeinträchtigt, der einen der Mining-Standorte außer Betrieb setzte. Dennoch ist die Produktion seit Jahresbeginn um 132… Hier weiterlesen