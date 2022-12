Shannon, Irland (ots/PRNewswire) -Air Borne Capital gibt den Abschluss seiner zweiten durch Vermögenswerte besicherten Verbriefungstransaktion (asset back securitisation, ABS), MAST 2022-1, bekannt.- Marathon ist der Sponsor der ABS, während Air Borne Capital der Servicer ist.- Mit der ABS in Höhe von 303,7 Millionen US-Dollar wurde eine Tranche von Anleihen angeboten, die alle privat platziert und mit einem Portfolio von 15 Schmalkörperflugzeugen besichert wurden, darunter zwei Boeing 737 MAX 8, zwei Airbus A320neo, sechs Airbus A320-200s und fünf Boeing 737-800NG.- Das Portfolio hat ein gewichtetes Durchschnittsalter von 6,0 Jahren und eine durchschnittliche Leasing-Restlaufzeit von ca. 6,4 Jahren.- Die Anleihen haben die Bewertung „A", mit einem anfänglichen Verhältnis von Darlehen und Besicherung (loan-to-value, LTV) von 61,1 %.- Mizuho Securities hat die Strukturierung und Platzierung vermittelt, während Clifford Chance und Vedder Price rechtsberatend tätig waren.Joe Thorstenson, Managing Director und Head of Marathon Aviation Strategy, kommentierte die Transaktion wie folgt:„Als langfristiger Investor im Luftfahrtbereich freuen wir uns, ABS-Finanzierung zu attraktiven Konditionen für dieses hochwertige Portfolio von nachgefragten Flugzeugen zu beschaffen."Ramki Sundaram, CEO von Air Borne Capital, sagte:„Airborne Capital festigt weiterhin seine starke Erfolgsbilanz mit unserer zweiten erfolgreichen ABS-Emission. Wir freuen uns über unsere Partnerschaft mit Marathon bei dieser Transaktion. Sie ist eine weitere überzeugende Bestätigung unserer Kompetenz in den Bereichen Kreditvergabe und Vermögensverwaltung, in Verbindung mit der Bereitstellung von attraktiven Verbindlichkeitslösungen.Informationen zu Marathon Assetmanagement L.PMarathon Asset Management, L.P. ist ein in New York ansässiges globales Investmentberatungsunternehmen mit einem verwalteten Kapital von mehr als 20 Milliarden US-Dollar zum Stand 30. Juni 2022. Das Unternehmen wurde 1998 von Bruce Richards und Louis Hannover gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 170 Fachkräfte. Das Unternehmen strebt nach attraktiven absoluten Renditen durch Investitionen in die globalen Kapitalmärkte und die privaten Kreditmärkte, wobei es für seine Fähigkeit bekannt ist, Kapitallösungen für Unternehmen in verschiedenen Branchen bereitzustellen. Marathon verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Investition in Unternehmen über mehrere Zyklen hinweg. Marathon überzeugt durch seine einzigartige, fundierte Kompetenz und seine proprietäre Plattform, um komplexe Kapitalstrukturen und -situationen zu erforschen, zu analysieren und entsprechend zu handeln. Der Hauptsitz von Marathon befindet sich in New York und das Unternehmen führt Niederlassungen in London, Tokio, Luxemburg, Miami und Los Angeles. Marathon ist ein eingetragener Anlageberater bei der Securities and Exchange Commission. Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens auf marathonfund.com.Informationen zu Airborne Capital LimitedAirborne Capital ist ein spezialisiertes Flugzeugleasing- und Asset-Management-Unternehmen mit Hauptsitz in Irland und mit Niederlassungen in Shannon, Dublin, London, New York, Hongkong und Tokio. Airborne wurde 2017 gegründet und verwaltet Flugzeug-Assets in einem Gesamtwert von rund 2 Milliarden US-Dollar durch aktive Beziehungen zu einer globalen Gruppe von Investoren.Medienkontakt:: Paul O'Kane, Murray Group +353 86 6090221, pokane@murraygroup.ieView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/marathon-asset-management-lp-marathon-schlieWt-flugzeug-abs-transaktion-mit-air-borne-capital-limited-air-borne-capital-als-berater-und-servicer-ab-301701813.htmlOriginal-Content von: Airborne Capital, übermittelt durch news aktuell