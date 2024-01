Maquia Capital Acquisition Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Maquia Capital Acquisition Corp":

Die Analyse von Sentiment und Buzz für Maquia Capital Acquisition ergibt ein neutrales Rating. Die Diskussionsintensität der Anleger hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert, und die Aktie erhielt daher ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einer guten Einschätzung führte.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maquia Capital Acquisition-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 11,26 USD lag, was zu einem neutralen Rating führte. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 11,44 USD, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Maquia Capital Acquisition-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einem schlechten Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse ein neutrales bis schlechtes Rating für Maquia Capital Acquisition.