Maps.me kooperiert mit Monavate, um bis zu 60 Millionen aktive Nutzer mit Prepaid-Karten zu versorgen, die mit digitalen Geldbörsen verknüpft sind und von Mastercard unterstützt werden

London und Zug, Schweiz (ots/PRNewswire) -Die Nutzer profitieren von der Bequemlichkeit des führenden Zahlungsakzeptanznetzwerks von Mastercard, um weltweit Treueprämien innerhalb desMaps.me-Netzwerks zu sammeln.Maps.me kündigt heute zusammen mit Monavate ein neues Prepaid-Kartenangebot an, das von Mastercard unterstützt wird. Die Verbraucher von heute sind digital, grenzenlos und zeigen sich zunehmend offen für Finanzprodukte, die in Apps integriert sind, die sie täglich nutzen und denen sie vertrauen. Mit einer Warteliste von mehr als 1 Million Nutzern für die digitale Geldbörse von Maps.me bedeutet dies, dass alle 60 Millionen Nutzer von Maps.me in der Lage sein könnten, Zahlungen überall dort zu tätigen, wo Mastercard akzeptiert wird.„Diese Produkterweiterung bedeutet, dass Maps.me-Nutzer überall dort, wo Mastercard akzeptiert wird, von Cashback, Rabatten und anderen Belohnungen profitieren können", sagte Maps.me-Mitbegründer Alex Grebnev. „Durch die nahtlose Integration von Zahlungen in eine App, die die Nutzer bereits kennen und lieben, bringt Maps.me seinen Millionen von Nutzern die Vorteile von eingebetteten Finanzen in Form von niedrigeren Kosten und größerem Komfort. Und bei über einer Million Menschen, die bereits auf der Warteliste stehen, ist die Nachfrage danach eindeutigZusätzlich zu den Mastercard-Prepaid-Karten können registrierte Maps.me Wallet-iPhone-Nutzer Waren und Dienstleistungen weltweit mit Apple Pay bezahlen. Die Apple-Pay-Funktionalität wurde letzten Monat in der iOS-Version von Maps.me verfügbar gemacht, wobei Aktivierungscodes an Nutzer gesendet werden, die sie in der App anfordern.Maps.me ist bereits die weltweit führende Offline-Kartenanwendung mit mehr als 60 Millionen aktiven Nutzern pro Jahr und wurde in den letzten neun Jahren 140 Millionen Mal heruntergeladen. Ungefähr die Hälfte der Maps.me-Nutzer, die an einer Umfrage teilnahmen, gaben an, dass sie gerne über die App auf finanzielle Funktionen zugreifen würden.Maps.me ist Teil des Oxygen.org-Ökosystems, einem nutzergesteuerten Finanzsystem, das es Menschen und Institutionen ermöglicht, direkt miteinander zu handeln, anstatt über ein großes Finanzinstitut. Mit der Maps.me-Wallet können die Nutzer nicht nur Zahlungen tätigen, sondern auch Renditen von bis zu 8 % erzielen und Geld sofort an Freunde und Verwandte in aller Welt überweisen.„Wir freuen uns, Millionen von Maps.me-Nutzern die Möglichkeit zu geben, Mastercard-Prepaid-Karten zu erhalten", sagte Scott Lucas, Chief Commercial Officer von Monavate. „Diese Maps.me-Partnerschaft folgt einer ähnlichen Partnerschaft, die Monavate Anfang des Jahres für den Spezialisten für digitale Vermögenswerte Baanx und Mastercard unterstützt hat, und zeigt den wachsenden Trend zur Integration digitaler FinanzdienstleistungenÜber Maps.meMaps.me ist die weltweit führende Offline-Kartenanwendung für Reisende mit jährlich 60 Millionen aktiven Nutzern, die mit der App weltweit Reisen planen und navigieren. Maps.me hat Finanzdienstleistungen wie Zahlungen, Devisen und passives Einkommen integriert und gehört damit zu einer neuen Generation von dezentralen Finanzplattformen (DeFi), die Smart Contracts nutzen, um Nutzern die Möglichkeit zu geben, direkt miteinander zu handeln, anstatt über ein Finanzinstitut. Über Maps.me können die Nutzer auch von einer Reihe interessanter Prämien profitieren, darunter eSIM-Konnektivität, Cashback-Möglichkeiten und Rabatte.Website-Links:Maps.me https://maps.me/Monavate https://www.monavate.com/Mastercard https://www.mastercard.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1891280/MAPS_ME_Logo.jpgPressekontakt:maps.me@rektpartners.ioOriginal-Content von: MAPS.ME, übermittelt durch news aktuell