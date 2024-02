Mapletree Logistics Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Die Mapletree Logistics Trust hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 1,63 SGD erreicht, während der Aktienkurs bei 1,55 SGD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -4,91 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 1,62 SGD, was einer Abweichung von -4,32 Prozent entspricht und ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Mapletree Logistics Trust gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf die Mapletree Logistics Trust diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mapletree Logistics Trust liegt bei 22,22, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 66, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Mapletree Logistics Trust daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für diese Kategorie.