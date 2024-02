Mapletree Commercial Aktie: Füße still halten!

In den letzten Wochen gab es bei Mapletree Pan Asia Commercial Trust keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild und im Buzz. Die Analyse basiert auf den sozialen Medien und zeigt, dass keine auffälligen Tendenzen zu besonders positiven oder negativen Themen festgestellt wurden, weshalb das Stimmungsbild neutral bewertet wird. Ebenso konnte keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Diskussionsbeiträge festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammenfassend erhält Mapletree Pan Asia Commercial Trust in diesem Bereich daher eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als besonders negativ. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergibt, dass vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Mapletree Pan Asia Commercial Trust als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein neutraler Wert von 50 für RSI7 und 57,45 für RSI25, was zu einem Gesamtranking als neutral auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses bei 1,5 SGD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,38 SGD, was einem Unterschied von -8 Prozent entspricht und daher zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigen einen negativen Trend, wodurch die Aktie eine schlechte Bewertung in der einfachen Charttechnik erhält.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Stimmung der Anleger negativ ist und die technische Analyse auf eine schlechte Entwicklung der Aktie hindeutet. Die Bewertung der Mapletree Pan Asia Commercial Trust-Aktie fällt daher insgesamt negativ aus.