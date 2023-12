Mapletree Commercial Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Mapletree Pan Asia Commercial Trust liegt bei 44,44, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Mapletree Pan Asia Commercial Trust in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider. Weder positive noch negative Ausschläge wurden in den vergangenen Tagen festgestellt. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1,53 SGD lag, was einem Unterschied von -2,55 Prozent entspricht. Trotzdem liegt der letzte Schlusskurs über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Insgesamt wird die Mapletree Pan Asia Commercial Trust-Aktie also als "Neutral" bewertet, basierend auf den verschiedenen Analysen.