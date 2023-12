Maple Leaf Foods Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die Aktie von Maple Leaf Foods wurde von fünf Analysten bewertet, von denen alle zu dem Schluss kamen, dass sie gut ist. Keiner der Analysten gab eine neutrale oder negative Einschätzung ab. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 34,4 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 36,29 Prozent vom aktuellen Schlusskurs von 25,24 CAD entspricht. Das Fazit der Analysten lautet daher, dass die Aktie eine "gute" Empfehlung darstellt.

In Bezug auf die Aktienkursperformance der letzten 12 Monate hat Maple Leaf Foods eine Rendite von 10,58 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Nahrungsmittelbranche im Durchschnitt um -21,43 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Maple Leaf Foods eine Outperformance von +32,01 Prozent erzielt hat. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor lag die Rendite von Maple Leaf Foods um 32,78 Prozent über dem Durchschnitt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zu anderen Aktien mittel ist, was zu einer neutralen Einstufung führt. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Stimmung, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Maple Leaf Foods liegt bei 44,96, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt mit einem Wert von 48 eine neutrale Situation an.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für Maple Leaf Foods basierend auf den genannten Kriterien.