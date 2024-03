Maple Leaf Foods Aktie: Finger weg?

Die Dividendenrendite von Maple Leaf Foods beträgt derzeit 3,09 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt (2,39 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die längerfristige Betrachtung eine interessante Entwicklung bei Maple Leaf Foods. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im fundamentalen Bereich weist Maple Leaf Foods ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 312,48 auf, was über dem Branchendurchschnitt (44,25) liegt. Auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als überbewertet angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überkaufung an, wodurch das Unternehmen in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft wird.

Insgesamt erhält Maple Leaf Foods in allen analysierten Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung.