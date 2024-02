Maple Leaf Foods Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Maple Leaf Foods wird von Anlegern und Analysten neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wurde in den letzten zwei Wochen als neutral eingestuft. Die Bewertung basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch die Analysten geben der Aktie insgesamt gute Bewertungen, mit 5 Gut-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,4 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 31,95 Prozent bedeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Maple Leaf Foods als schlecht eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 312,48 überbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 45,72.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Situation hin.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für die Aktie von Maple Leaf Foods, basierend auf der Anleger-Stimmung, den Analystenbewertungen, der fundamentalen Analyse und dem Relative Strength Index.