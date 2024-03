Mapfre Aktie: In selten guter Lage!

Weitere Suchergebnisse zu "Mapfre":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Mapfre war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Unterhaltung der Anleger überwiegend von positiven Themen in Bezug auf das Unternehmen Mapfre geprägt. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie positiv mit einem "Gut". Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In den letzten vier Wochen konnte eine positive Veränderung in der Stimmungslage bezüglich Mapfre in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich in diesem Zeitraum weder erhöht noch verringert. Insgesamt erhält Mapfre in diesem Bereich ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index, RSI, herangezogen werden. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 18,07, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI für 25 Tage beläuft sich auf 43,72, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Mapfre-Aktie von 2,084 EUR einen positiven Abstand von +7,42 Prozent zum GD200 (1,94 EUR) aufweist, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,01 EUR, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +3,68 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Mapfre-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.