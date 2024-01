Mapfre Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mapfre-Aktie beträgt aktuell 26, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Handelstage bei 53,67, was darauf hinweist, dass die Mapfre-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSI der Mapfre-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Mapfre-Aktie lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die erhöhte Diskussionsintensität im Netz deutet auf eine positive Stimmung hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit für Mapfre in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zuletzt wurden vor allem positive Meinungen über die Mapfre-Aktie in den sozialen Medien veröffentlicht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mapfre-Aktie bei 1,91 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,008 EUR liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Die Distanz zum GD200 beträgt +5,13 Prozent, während der GD50 derzeit bei 2 EUR liegt, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Mapfre-Aktie somit eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.