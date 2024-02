Mapfre Aktie: Pleite oder Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Mapfre":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI für Mapfre auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 16,67 Punkte, was darauf hindeutet, dass Mapfre derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,64, was bedeutet, dass Mapfre weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Mapfre bei 1,969 EUR, was 2,02 Prozent über dem GD200 (1,93 EUR) liegt, und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,99 EUR auf, was zu einem Abstand von -1,06 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal für den Aktienkurs führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Mapfre-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein Bild, das auf eine zunehmend trübe Stimmungslage unter den Anlegern hinweist. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating, sodass die Mapfre-Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird.

Bei der Betrachtung von Anlegerkommentaren auf sozialen Plattformen zeigt sich, dass die Stimmung neutral war, jedoch in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Insgesamt muss die Mapfre-Aktie somit hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" betrachtet werden.