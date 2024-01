Mapfre Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Mapfre":

Das Unternehmen Mapfre wird in den sozialen Medien und auf dem Aktienmarkt stark diskutiert. Die Diskussionsintensität ist hoch, was auf ein positives Sentiment hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass sich die Mapfre-Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bewegt. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen eine neutrale Bewertung auf.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Mapfre-Aktie überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung auf Basis des RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Mapfre diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigt hauptsächlich neutrale Einstellungen der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Insgesamt erhält Mapfre somit sowohl auf Basis des Anleger-Sentiments als auch der technischen Analyse eine neutrale Bewertung.