Maoye Communication and Network Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zjbc Information liegt derzeit bei 53, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "IT-Dienstleistungen" (KGV von 0) etwa durchschnittlich ist. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder über- noch unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite erzielt Zjbc Information eine Rendite von 0 %, was 0,78 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt der Branche IT-Dienstleistungen liegt. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher ebenfalls als neutral bewertet, da die Dividenden nur geringfügig niedriger ausfallen.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -18,18 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -14,96 Prozent leicht darunter liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt -16,14 Prozent, und Zjbc Information liegt aktuell 2,04 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs von 1,53 CNH der Zjbc Information derzeit um -25,37 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen schlechten Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -20,73 Prozent, was ebenfalls als schlecht eingestuft wird. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als schlecht bewertet.

