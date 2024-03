Maoye Commercial Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Maoye Commercial-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 3,81 CNH verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde jedoch ein Schlusskurs von 3,29 CNH erzielt, was einem Unterschied von -13,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 3,61 CNH liegt mit einem Unterschied von -8,86 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Maoye Commercial-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 56,25 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Maoye Commercial-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,59 Prozent erzielt, was 5,95 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Multiline-Einzelhandel" beträgt im Durchschnitt -13,85 Prozent, wobei die Maoye Commercial-Aktie aktuell 12,26 Prozent über diesem Wert liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Maoye Commercial in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält auch aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit der Anleger insgesamt ein "Schlecht"-Rating.