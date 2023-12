Maoye Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI wird berechnet, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Wir betrachten Maoye anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 18,18 Punkten, was darauf hinweist, dass die Maoye-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist Maoye auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und erhält daher ein "Neutral"-Rating.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Branchenvergleich zeigt sich, dass Maoye im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -15,57 Prozent erzielt hat, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche liegt Maoye mit einer Rendite von 20,46 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Maoye festgestellt wurde. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Maoye für diese Stufe daher ein "Neutral".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3 liegt, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Maoye lediglich 3,69 Euro zahlt. Dies ist 92 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Multiline-Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 45, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.