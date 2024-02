Maoye Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung der Aktie von Maoye wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Maoye.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich die Aktie in einem Aufwärts- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,19 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs mit 0,164 HKD deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt 0,17 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Zusammenfassend wird Maoye auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Maoye mit 6,34 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Maoye eine Performance von -29,6 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -10,67 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -18,92 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -5,22 Prozent hatte, liegt Maoye 24,38 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.