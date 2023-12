Maoye Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Aktienkurs von Maoye hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,32 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -3,64 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Maoye in diesem Vergleich um -20,67 Prozent unterperformt hat. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 4,28 Prozent im letzten Jahr, und Maoye lag 28,59 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Maoye festgestellt werden. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Maoye zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Überwiegend neutrale Themen wurden angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens führt.

In der technischen Analyse wird Maoye derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs um -14 Prozent über dem GD200-Trendsignal verläuft. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Wert, was zu einem Gesamtrating von "Neutral" führt.