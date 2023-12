Maoye Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei der Maoye-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 100, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da Maoye weder überkauft noch überverkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Maoye-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -20 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Maoye nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, wodurch die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multiline-Einzelhandel"-Branche hat die Maoye-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -24,32 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 34,49 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.