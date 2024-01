Manz Aktie: Was soll die Aufregung?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Manz-Aktie wird als neutral eingestuft. Analysten haben sowohl harte Faktoren wie Bilanzdaten als auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Medien berücksichtigt und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren größtenteils neutral, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Manz-Aktie bei 16,6 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,34 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -25,66 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Im Gegensatz dazu liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 11,02 EUR, was einer positiven Abweichung von +11,98 Prozent entspricht. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Im Branchenvergleich zur Informationstechnologie liegt die Manz-Aktie mit einer Rendite von -59,96 Prozent mehr als 68 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 15,31 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Manz mit einer Rendite von 75,27 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Manz auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte.

Insgesamt wird die Manz-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen und Vergleiche als "Neutral" eingestuft.