Manz Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz bei Manz, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die fundamentale Analyse ergibt jedoch ein gutes Rating, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 15,34 insgesamt 70 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" liegt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Manz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt deutlich unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer schlechten Bewertung führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine gute Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Manz eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 1,97 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält die Manz-Aktie auf Grundlage der verschiedenen Analysen ein neutrales bis schlechtes Rating.