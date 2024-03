Manz Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dies als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen ergibt sich ebenfalls ein "Neutral"-Rating, da das Unternehmen weder deutlich mehr noch weniger Aufmerksamkeit erfahren hat.

In Bezug auf die Dividende weist Manz derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,79% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Manz bei 13,01 EUR verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 10 EUR gehandelt wird und somit einen Abstand von -23,14 Prozent aufweist. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) der Manz zeigt einen Wert von 26,23, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 50,25 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.