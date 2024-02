CorVel Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die technische Analyse der Corvel-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 212,17 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 246,22 USD liegt, was einem Unterschied von +16,05 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, liegt dieser bei 235,88 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (+4,38 Prozent) liegt. In diesem Fall wird die Corvel-Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Corvel-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Gut"-Rating.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Corvel als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 56,32 liegt, während das Branchen-KGV bei 101,18 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corvel-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (35,31 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (43,42 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen eine negative Veränderung des Stimmungsbildes bei Corvel festgestellt wurde. Dies wird mit "Schlecht" bewertet, während die Stärke der Diskussion neutral bewertet wird.

Zusammenfassend erhält Corvel daher gemäß dieser Analyse ein "Gut"-Rating auf technischer Basis, eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis, eine "Neutral"-Bewertung im Hinblick auf den RSI und eine "Schlecht"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und Buzz.