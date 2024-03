Manz Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Manz liegt derzeit bei 84,16, was ihn als "überkauft" einstuft. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit einem Wert von 75,35 auf eine "überkaufte" Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 15,34 ist Manz im Vergleich zur Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" deutlich unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 56,2 liegt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Informationstechnologie" hat die Manz-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,64 Prozent erzielt, was 66,31 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt 15,53 Prozent, wobei Manz aktuell um 72,17 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Manz-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Manz in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.