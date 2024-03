Manz Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Manz eingestellt waren. Es gab fünf positive Tage, einen negativen Tag und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält Manz daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche erzielte Manz in den letzten 12 Monaten eine Performance von -59,95 Prozent, was zu einer Underperformance von -76,59 Prozent führt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Manz um 71,51 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält Manz von der Redaktion ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Manz beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 1,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Manz eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Manz-Aktie aktuell mit einem Wert von 46,76 als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 62 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Neutral"-Rating.