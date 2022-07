Manz AG-Aktie: Verhandlungen mit chinesischem Vertragspartner abgebrochen!

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Manz AG bricht Verhandlungen mit chinesischem Vertragspartner ab und nimmt nicht zahlungswirksame Wertberichtigung im Solargeschäft vor Die Manz AG, ein weltweit tätiger Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, beendet die Verhandlungen mit dem chinesischen Kunden Chongqing Shenhua Thin Film Solar Technology Co., Ltd. über den Abschluss des solaren Großprojekts CIGSfab und nimmt in diesem Zusammenhang eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung in Höhe von… Hier weiterlesen