Manulife Finon Cum Cl 1 11 Prf Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Manulife-Aktie als neutral einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Manulife-Aktie beträgt 63,2, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 31,09 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen für die Manulife-Aktie abgegeben, was langfristig zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Innerhalb eines Monats gab es 0 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen, was zu einer zuletzt "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 30 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 28,77 CAD liegt, was eine erwartete Kursentwicklung von 4,28 Prozent und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten die Einschätzung "Neutral" für die Aktie der Manulife.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das KGV mit 9,87 einen 15 Prozent niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (Branche: Versicherung) von 11 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie der Manulife unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes und eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz für die Manulife-Aktie in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt erhält die Manulife-Aktie somit eine positive Einschätzung basierend auf den verschiedenen Analysen und Indikatoren.