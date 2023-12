Manulife Finon Cum Cl 1 11 Prf Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Comet":

Die technische Analyse der Manulife-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 25,53 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 28,95 CAD weicht daher um +13,4 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (25,92 CAD) liegt mit einem Abweichung von +11,69 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Damit erhält die Manulife-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende weist Manulife mit einer Dividendenrendite von 5,86 Prozent einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,99 Prozent auf. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Versicherungsbranche beträgt +2,87 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergibt neun "Gut"-Signale und keine "Schlecht"-Signale, was zu einer insgesamt positiven Stimmungseinschätzung führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,47 unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien ist Manulife daher unterbewertet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.