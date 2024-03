Manulife Finon Cum Cl 1 11 Prf Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Anhand der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung in den sozialen Medien können neue Bewertungen für Aktien abgeleitet werden. Bei Manulife wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Manulife bei 32,67 CAD, was +6,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristig positiven Einschätzung. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,18 Prozent liegt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 2 Mal eine positive, 6 Mal eine neutrale und 1 Mal eine negative Einschätzung für Manulife abgegeben. Langfristig wird dem Unternehmen daher von institutioneller Seite aus eine neutrale Bewertung zugesprochen. Die aktuelle Kursentwicklung wird von Analysten als neutral eingestuft, da sie eine Entwicklung von 1,78 Prozent erwarten und ein mittleres Kursziel von 33,25 CAD prognostizieren.

Im Branchenvergleich hat Manulife in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt nur um 25,05 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +9,37 Prozent. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor hat sich Manulife mit einer Überperformance von 25,23 Prozent positiv entwickelt, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.