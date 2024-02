Manulife Finon Cum Cl 1 11 Prf Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Manulife-Aktie wird derzeit auf der Grundlage verschiedener Analysen bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 26,33 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 33,3 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +26,47 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (29,19 CAD) liegt mit einer Abweichung von +14,08 Prozent über dem aktuellen Kurs und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis.

Im Gegensatz dazu zeigt die fundamentale Analyse, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Manulife-Aktie derzeit bei 12,76 liegt, was 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9 liegt. Aus dieser Sicht wird die Aktie als überbewertet betrachtet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Einschätzung der Analysten für die Manulife-Aktie ist derzeit als "Neutral" eingestuft. In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (33,25 CAD) zeigt ein Abwärtspotential von -0,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Abschließend wird der Aktienkurs von Manulife im Branchenvergleich betrachtet. Die Rendite der Aktie von 30,21 Prozent liegt deutlich über der durchschnittlichen Rendite von 16,49 Prozent in der "Versicherung"-Branche, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.