Manulife Finon Cum Cl 1 11 Prf Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis zu den Gesamtbewegungen setzt. Der RSI-Wert von Manulife liegt bei 36,94, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 33. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 12,53 ist Manulife deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 11,29, was einer Überbewertung um 11 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Manulife zeigt sich eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt indes stabil. Das langfristige Stimmungsbild wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Manulife in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,37 Prozent gegenüber ähnlichen Unternehmen in der Versicherungsbranche erzielt. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite um 25,23 Prozent über dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.