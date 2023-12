Manulife Finl Srs 2 Prf Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Manulife in den sozialen Medien in Bezug auf Sentiment und Buzz. Es gab keine Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu Manulife zeigt, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht und die Aufmerksamkeit abnimmt, wodurch die Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Eine Analyse der vergangenen zwei Wochen zeigt jedoch, dass in den Diskussionen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 7 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten für die Manulife-Aktie ist "Neutral", mit 1 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 30 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält die Manulife-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da die Dividendenrendite von 5,86 Prozent 3,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Manulife-Aktie von der Redaktion eine neutrale Bewertung basierend auf der Analyse des Sentiments, der Anleger-Stimmung, der Analysteneinschätzung und der Dividendenpolitik.