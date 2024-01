Manulife Finl Srs 2 Prf Aktie: Unfassbar! Sensationelle Entwicklung!

Manulife: Aktienkurs, Bewertung und Anleger-Stimmung

Der Aktienkurs von Manulife verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche durchschnittlich um 19,41 Prozent, was einer Underperformance von -1,32 Prozent für Manulife entspricht. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 9,87 Prozent im letzten Jahr, wobei Manulife mit 8,22 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Manulife in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife aktuell 9,87, was 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie von Manulife als Neutral-Titel ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ergibt für die Manulife-Aktie einen Wert von 63,2 für den RSI7 (sieben Tage) und 31,09 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet, die sich in diesem Zeitraum mit Manulife befasst haben, und kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung ermöglicht. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, und es wurden 3 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung für Manulife.