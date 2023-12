Manulife Finl Srs 2 Prf Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Manulife schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Versicherungsbranche. Mit einer Dividendenrendite von 5,86 % im Vergleich zur Branchenrendite von 2,98 % liegt Manulife 2,88 Prozentpunkte darüber. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der aktuelle Wert von 28,26 CAD deutlich über dem längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 25,51 CAD liegt. Dies entspricht einer 10,78 prozentualen Abweichung und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 25,78 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von 9,62 Prozent darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Manulife-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" erzielte Manulife eine Rendite von 18,09 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Versicherungs"-Branche, die eine mittlere Rendite von 16,46 Prozent verzeichnete, liegt Manulife mit 1,63 Prozent darüber. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen der letzten zwölf Monate für Manulife ergeben 1 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 0 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für diese Aktie liegt bei 30 CAD, was eine potenzielle Steigerung um 6,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (28,26 CAD) bedeutet, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Zusammenfassend erhält die Manulife-Aktie aus Analystensicht eine "Neutral"-Empfehlung.