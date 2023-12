Manulife FinancialPref M-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Aktie von Manulife wird derzeit aufgrund verschiedener Kennzahlen bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,87, was 14 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 11,5. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Manulife neutral diskutiert, während in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer und einer insgesamt guten Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Manulife derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dieser Unterschied von 2,88 Prozentpunkten (5,86 % gegenüber 2,98 %) führt zu einer Einstufung als "Gut".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen, dass es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Manulife gab. Die Aktie erhält daher eine neutrale Bewertung. Die gestiegene Aufmerksamkeit und die häufigen Diskussionen führen jedoch zu einem insgesamt guten Rating für die Aktie.