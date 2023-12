Manulife FinancialPref M Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Manulife hin zum Negativen festgestellt. Diese Veränderung basiert auf der Tendenz hin zu besonders negativen Themen in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält Manulife somit für diese Stufe ein "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Manulife-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 25,57 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,17 CAD liegt deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentaler Hinsicht weist die Aktie von Manulife ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,87 auf, was 11 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Manulife-Aktie zeigt einen Wert von 32 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Beim Vergleich mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (23,31) ergibt sich jedoch eine "Gut"-Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Manulife.