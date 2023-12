Manulife FinancialPref M Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der Anlegern dabei hilft zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Manulife-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 18, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25,05 eine Überverkaufssituation, was wiederum zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Finanzsektor, zeigt die Manulife-Aktie mit einer Rendite von 18,09 Prozent eine deutlich bessere Performance von mehr als 11 Prozent. Selbst im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der „Versicherung“-Branche liegt die Manulife Aktie mit einer Rendite von 1,63 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem positiven "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Manulife-Aktie mit einem Wert von 9,87 eine Unterbewertung von 14 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Versicherungsbranche, die mit 11,5 bewertet werden. Dies führt zu einer weiteren "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung der Anleger basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Manulife neutral diskutiert, während in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen im Vordergrund standen. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Einschätzung, obwohl tiefergehende Analysen ergeben haben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Daher erhält die Manulife-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.