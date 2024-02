Manulife FinancialPref M Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Beim RSI der letzten 7 Tage liegt Manulife bei 13,6 Punkten und wird daher als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 19,97, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält Manulife insgesamt eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Analysten bewerten die Manulife-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es 2 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 33,25 CAD zeigt ein Abwärtspotential von -0,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Somit erhält Manulife eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife beträgt derzeit 12,76, was 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9 liegt. Dies weist darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,33 CAD mit dem aktuellen Kurs von 33,3 CAD verglichen, was zu einer Abweichung von +26,47 Prozent führt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 29,19 CAD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +14,08 Prozent führt und somit zu einer weiteren "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.