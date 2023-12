Manulife FinancialPref M Aktie: Jubelschreie!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein RSI-Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Manulife liegt bei 3,54, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 25 Tage bezieht, liegt bei 16,28 und deutet ebenfalls auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

Die Dividendenrendite der Manulife-Aktie beträgt 5,86 Prozent, was 3,12 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, insbesondere der 50- und 200-Tages-Durchschnitt, ist ein solcher Indikator. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Manulife-Aktie liegt bei 25,61 CAD, was 14,33 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 29,28 CAD liegt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 26,39 CAD, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt. Insgesamt erhält die Manulife-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer Einschätzung der Manulife-Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich eine Bewertung von 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Das Kursziel der Analysten liegt bei 30 CAD, was eine Performance von 2,46 Prozent ergeben würde. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung daher als "Neutral" bewertet.