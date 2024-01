Manulife FinancialPref L Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei der Manulife zeigt der RSI einen Wert von 3,54, was als „gut“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 16,28 und deutet ebenfalls auf eine „gute“ Einschätzung hin.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Manulife ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, was zu einer „neutralen“ Gesamteinschätzung führt. Die Analyse zeigt, dass in den Diskussionen hauptsächlich negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer „neutralen“ Einschätzung führt. Basierend auf den Signalen aus den sozialen Medien ergibt sich jedoch eine „gute“ Empfehlung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11,16 als unterbewertet gilt. Somit erhält die Aktie eine „gute“ Bewertung auf dieser Stufe.

Langfristig gesehen wird die Manulife-Aktie von Analysten als „neutral“ eingestuft, mit 1 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Kurzfristig betrachtet gilt die Aktie ebenfalls als „neutral“, basierend auf den letzten Studien. Das Kursziel der Analysten liegt bei 30 CAD, was einer möglichen Performance von 2,46 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung der Analysten als „neutral“.