Manulife FinancialPref L Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Dividendenrendite von Manulife liegt derzeit bei 5,86 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 2,77 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. In den letzten 12 Monaten verzeichnete Manulife eine Performance von 18,09 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt um 19,41 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -1,32 Prozent im Branchenvergleich. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Manulife mit 8,22 Prozent über dem Durchschnitt von 9,87 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Manulife beträgt aktuell 9,87, was 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin und führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Hinsicht. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine neutrale Empfehlung für die Manulife-Aktie. Der RSI7 liegt bei 63,2 und der RSI25 bei 31,09, was zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.