Manulife FinancialPref L Aktie: Was wird das noch werden?

In den vergangenen zwei Wochen wurde das Unternehmen Manulife von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. Dagegen wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Zusammenfassend kann daher die Anleger-Stimmung als "neutral" eingestuft werden. Die Redaktion hat außerdem genau berechenbare Signale herausgefiltert und dabei 2 positive und 0 negative Signale gefunden. Somit erhält das Unternehmen eine "gute" Empfehlung basierend auf dieser Auswertung.

Auf fundamental Basis beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens aktuell 12,76 und liegt damit 39 Prozent über dem Branchendurchschnitt der Versicherungsbranche von 9. Dies führt zu einer Einstufung als "überbewertet" auf dieser Ebene.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Manulife in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 30,21 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Dies führt zu einer "guten" Bewertung in dieser Kategorie.

Von Analysten wird die Manulife-Aktie aktuell als "neutral" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 positiven, 6 neutralen und 1 negativen Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 2 positiven, 4 neutralen und 1 negativen Einstufungen, was insgesamt zu einer Gesamteinschätzung als "neutral" führt.

Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 33,25 CAD, was einem Abwärtspotential von -0,15 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Manulife daher eine "neutrale" Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.