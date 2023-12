Manulife FinancialPref L Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Technische Analyse:

Die technische Analyse nutzt trendfolgende Indikatoren, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, wobei wir hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachten. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Manulife-Aktie beträgt aktuell 25,51 CAD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 28,26 CAD deutlich darüber, was einer Abweichung von +10,78 Prozent entspricht. Basierend auf diesem Wert erhält Manulife eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 25,78 CAD, auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +9,62 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Somit wird die Manulife-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Manulife also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Anleger:

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Manulife neutral diskutiert, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Dadurch bekommt Manulife insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Branchenvergleich Aktienkurs:

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Manulife mit 18,09 Prozent um mehr als 11 Prozent darüber. Die Versicherungsbranche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 16,46 Prozent, wobei auch hier Manulife mit 1,63 Prozent darüber liegt. Diese gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Fundamental:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Manulife-Aktie liegt bei 9,87, was 14 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Versicherungsbranche (11,5). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.