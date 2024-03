Manulife FinancialPref L Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Die Diskussionen über Manulife in den sozialen Medien spiegeln das Stimmungsbild der Anleger wider. In den letzten zwei Wochen überwiegen positiven Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zudem wurden zwei Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt, die zu einer Gesamtbewertung als "Gut" Aktie führen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Manulife liegt bei 36,94, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine ähnliche neutrale Situation. Insgesamt wird daher eine Bewertung als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird Manulife eine mittlere Aktivität zugeordnet, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem langfristigen Stimmungsbild als "Neutral" führt.

Im Branchenvergleich erzielte Manulife in den letzten 12 Monaten eine Performance von 34,42 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Versicherung"-Branche im Durchschnitt nur um 25,05 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +9,37 Prozent. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Manulife mit 25,23 Prozent über dem Durchschnittswert von 9,19 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird eine Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie vergeben.