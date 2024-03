Manulife FinancialPref L Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauftheit hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauftheit hindeutet. Bei Manulife wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 37,5 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,45, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt erhält das Manulife-Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung im RSI-Bereich.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Mit einem KGV von 12,64 ist Manulife deutlich teurer als der Branchendurchschnitt von 11,06, was einer Überbewertung um 14 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet, der bei Manulife derzeit bei 27,17 CAD liegt. Der aktuelle Aktienkurs beträgt 32,98 CAD, was einer positiven Differenz zum GD200 von +21,38 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit einem Abstand von +5,77 Prozent im positiven Bereich. Insgesamt wird die technische Analyse daher mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Manulife höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt (4,98 % gegenüber 2,8 %). Aufgrund dieses Unterschieds wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.