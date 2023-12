Manulife FinancialPref L Aktie: Enormes Potenzial ....

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Manulife-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 18, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkaufssituation (Wert: 25,05) und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Die aktuelle Analyse der RSIs ergibt insgesamt ein "Gut"-Rating für die Manulife-Aktie.

In fundamentaler Hinsicht ist die Aktie von Manulife mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,87 um 14 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Versicherungsbranche (KGV: 11,5), was auf eine Unterbewertung hinweist und daher eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse ergibt.

Die Einschätzungen der Analysten der letzten zwölf Monate ergeben 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im vergangenen Monat ergaben sich 0 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 30 CAD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (28,26 CAD) eine mögliche Steigerung um 6,16 Prozent und somit eine "Gut"-Empfehlung ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Manulife-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) ein "Gut"-Rating erhält, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie in einem positiven Trend befindet. Insgesamt erhält die Manulife-Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.