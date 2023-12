Manulife FinancialPref K Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Relative Strength Index (RSI) für die Manulife-Aktie zeigt, dass das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 32, während der RSI25 bei 23,31 liegt, was bedeutet, dass Manulife als überverkauft eingestuft wird, im Gegensatz zum RSI. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Manulife.

Die durchschnittliche Analystenbewertung für die Manulife-Aktie ist "Neutral" mit 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotential von 2,85 Prozent hin, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In den sozialen Medien häufen sich in den Kommentaren und Meinungen die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen werden. Dies führt dazu, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zudem wurden sieben Gut- und 0 Schlecht-Signale ermittelt, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die Stimmung rund um Manulife hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zwar wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, dennoch wird die Stimmung insgesamt als "Schlecht" bewertet. Zusammengefasst bekommt Manulife daher eine "Schlecht"-Bewertung.