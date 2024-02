Manulife FinancialPref K Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

Der Aktienkurs von Manulife ist im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Finanzaktien mit einer Rendite von 30,21 Prozent deutlich höher. Auch im Vergleich zur Versicherungsbranche, die eine mittlere Rendite von 16,49 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Manulife mit 13,72 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analysten bewerten die Manulife-Aktie derzeit als "Neutral" mit 2 "Gut"-, 6 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die im letzten Jahr abgegeben wurden. Im letzten Monat wurden 2 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorgenommen, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 33,25 CAD deutet auf ein Abwärtspotential von -0,15 Prozent hin, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Manulife eine "Neutral"-Bewertung in dieser Analysekategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Manulife-Aktie sowohl auf kurzfristiger Basis als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft gilt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Manulife positiv bewertet, da die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält Manulife insgesamt ein "Gut"-Rating.